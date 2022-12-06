توفي الحاج حسين احمد جانبين والد كل من العميد الركن المتقاعد صلاح جانبين من ضباط الجيش اللبناني والعقيد رياض جانبين قائد موقع بعلبك – الهرمل في منطقة البقاع.

يقام المأتم بتاريخ 12 /6 /2022 الساعة 11,00 في جبانة بلدة تمنين الفوقا.

تقبل التعازي قبل الدفن في الجبانة المذكورة اعلاه وبعده ولمدة /3/ ثلاثة ايام في منزل العقيد رياض جانبين الكائن في بلدة تمنين الفوقا، أو عبر الاتصال على احد رقمي الهواتف التالية:

- العميد الركن المتقاعد صلاح جانبين: 952247 /03.

- العقيد رياض جانبين: 587065 /03.