- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy12 on خميس, 01/27/2022 - 19:59
توفي السيد محمد هزيمة والد كل من العميد الركن المتقاعد عباس هزيمه والعميد المهندس المتقاعد محسن هزيمه من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 28 / 1 / 2022 الساعة 14,00 في النبي شيت – البقاع.
تقبل التعازي عبر الإتصال على أحد الأرقام التالية:
- العميد الركن المتقاعد عباس هزيمه: 03/295887.
- العميد المهندس المتقاعد محسن هزيمه: 03/794145.
- إبنه الدكتور حسين هزيمه: 03/043120.
- إبنه الدكتور حسن هزيمه: 03/773104.
Ar
Date:
الخميس, يناير 27, 2022