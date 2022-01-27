توفي السيد محمد هزيمة والد كل من العميد الركن المتقاعد عباس هزيمه والعميد المهندس المتقاعد محسن هزيمه من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 28 / 1 / 2022 الساعة 14,00 في النبي شيت – البقاع.

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