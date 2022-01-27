Published by lebarmy12 on خميس, 01/27/2022 - 19:59

توفي السيد محمد هزيمة والد كل من العميد الركن المتقاعد عباس هزيمه والعميد المهندس المتقاعد محسن هزيمه من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 28 / 1 / 2022 الساعة 14,00 في النبي شيت – البقاع.

تقبل التعازي عبر الإتصال على أحد الأرقام التالية:

  • العميد الركن المتقاعد عباس هزيمه: 03/295887.
  •  العميد المهندس المتقاعد محسن هزيمه: 03/794145.
  • إبنه الدكتور حسين هزيمه: 03/043120.
  • إبنه الدكتور حسن هزيمه: 03/773104.
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Date: 
الخميس, يناير 27, 2022