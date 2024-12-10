توفي السيد هاشم خضر العلي والد كل من العميد الركن المتقاعد علي العلي (٨٦٠٢٧٧) من ضباط الجيش اللبناني والعميد حسن العلي والعميد حسين العلي كلاهما من ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١١ الساعة ١١:٠٠ ويوارى الثرى في مقبرة شهداء جبل محسن.

تقبل التعازي للرجال يومَي الثاني والثالث في قاعة الإمام حسن المجتبى ابتداءً من الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ وللنساء طوال أيام الأسبوع في منزل الفقيد الكائن في جبل محسن - مستديرة الرابية - بناية علي السلمان.