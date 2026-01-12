Published by lebarmy15 on اثنين, 01/12/2026 - 08:21

توفي المؤهل المتقاعد يوسف النغيوي والد كل من العميد الركن المتقاعد ميلاد النغيوي (٨٦٠٠٤٨) والعميد الركن المتقاعد بيار النغيوي (٨٦۰۱۱٥) والنقيب الشهيد جورج النغيوي ( ۸۲۰۱۲۰) ووالد زوجة اللواء الركن المتقاعد جورج شريم (۸۲۰۰۱۰) جميعهم من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم يوم الإثنين بتاريخ ۲۰۲٦/۱/۱۲ الساعة ١٥.٠٠ في كنيسة مار مارون - عندقت - عكار.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة ۱۷.۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة، ويومَي الثلاثاء والأربعاء بتاريخي ١٣ و٢٠٢٦/١/١٤ ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في كنيسة القلب الأقدس - بدارو - بيروت.

Ar
Date: 
الاثنين, يناير 12, 2026