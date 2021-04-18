Published by lebarmy16 on أحد, 04/18/2021 - 14:45

توفي الجندي أول المتقاعد يحي يحي والد كل من العميد الركن خليل يحي نائب رئيس الأركان للعديد والرائد خضر يحي من فوج الحدود البرية الثاني.
يقام المأتم بتاريخ 18 / 4 / 2021 الساعة 16.00 في حسينيّة-أبلح.
تقبل التعازي قبل الدفن في حسينيّة-أبلح أو عبر الإتصال على أحد الأرقام التالية:
-العميد الركن خليل يحي: خلوي:259673 / 03.
-الرائد خصر يحي: خلوي:051051 / 76.

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Date: 
الأحد, أبريل 18, 2021