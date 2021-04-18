توفي الجندي أول المتقاعد يحي يحي والد كل من العميد الركن خليل يحي نائب رئيس الأركان للعديد والرائد خضر يحي من فوج الحدود البرية الثاني.

يقام المأتم بتاريخ 18 / 4 / 2021 الساعة 16.00 في حسينيّة-أبلح.

تقبل التعازي قبل الدفن في حسينيّة-أبلح أو عبر الإتصال على أحد الأرقام التالية:

-العميد الركن خليل يحي: خلوي:259673 / 03.

-الرائد خصر يحي: خلوي:051051 / 76.