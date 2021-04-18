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Published by lebarmy16 on أحد, 04/18/2021 - 14:45
توفي الجندي أول المتقاعد يحي يحي والد كل من العميد الركن خليل يحي نائب رئيس الأركان للعديد والرائد خضر يحي من فوج الحدود البرية الثاني.
توفي الجندي أول المتقاعد يحي يحي والد كل من العميد الركن خليل يحي نائب رئيس الأركان للعديد والرائد خضر يحي من فوج الحدود البرية الثاني.
يقام المأتم بتاريخ 18 / 4 / 2021 الساعة 16.00 في حسينيّة-أبلح.
تقبل التعازي قبل الدفن في حسينيّة-أبلح أو عبر الإتصال على أحد الأرقام التالية:
-العميد الركن خليل يحي: خلوي:259673 / 03.
-الرائد خصر يحي: خلوي:051051 / 76.
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Date:
الأحد, أبريل 18, 2021