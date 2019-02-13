توفي السيد درويش خميس والد كل من العميد الركن علي خميس من منطقة بيروت – فرع المخابرات والعميد الركن رامز خميس من مقر عام الجيش(مهمة غير دراسية في الخارج).

يقام المأتم بتاريخ 10 / 2 / 2019 الساعة 15.30 في حسينية بلدته معروب – الجنوب.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه وبتواريخ 11، 12 و13 / 2 / 2019 في منزل الفقيد الكائن في بلدة معروب – الجنوب وبتاريخ 14 / 2 / 2019 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في مركز الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي وبتاريخ 17 / 2 / 2019 الساعة 10,30 في مجمع الرسول الأكرم (ص) - معروب - الجنوب.