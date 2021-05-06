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Published by lebarmy13 on سبت, 06/05/2021 - 18:58
توفي الحاج درويش عبد الغني والد كل من العميد الركن وليد عبد الغني من مقر عام الجيش ( بتصرف قائد الجيش) والعميد الركن المتقاعد سمير عبد الغني من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 5 / 6 / 2021 الساعة 19.00 في جبانة بلدة سويد – شحيم.
تقبل التعازي عبر الإتصال على أحد الأرقام التالية:
- العميد الركن وليد عبد الغني : 686245/ 03.
- العميد الركن المتقاعد سمير عبد الغني : 871351 / 03.
- إبنه السيد محمد : 858409 / 76.
- إبنه السيد طارق : 648165 / 76.
- إبنه السيد عماد : 825168 / 71.
- إبنه السيد وسام : 145460 / 71.
- إبنته السيدة غادة : 017967 / 76.
- صهره السيد لبيب : 852581 / 70.
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Date:
السبت, يونيو 5, 2021