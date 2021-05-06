توفي الحاج درويش عبد الغني والد كل من العميد الركن وليد عبد الغني من مقر عام الجيش ( بتصرف قائد الجيش) والعميد الركن المتقاعد سمير عبد الغني من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 5 / 6 / 2021 الساعة 19.00 في جبانة بلدة سويد – شحيم.

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