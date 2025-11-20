- En
خميس, 11/20/2025 - 18:51
توفي الشيخ محفوض السلوم والد كل من العميد المتقاعد آصف السلوم (٨٦٠١۸۸) والعميد الركن المتقاعد حيدر السلوم (٨٦۰۲۹۲) كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم يوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢١ عقب صلاة الظهر في مسجد سيدة نساء العالمين السيدة فاطمة الزهراء (ع) ويوارى الثرى في مقبرة شهداء جبل محسن.
تقبل التعازي أيام السبت والأحد والإثنين بتواريخ ۲۲ و ٢۳ و ٢٠٢٥/١١/٢٤:
- للرجال اعتبارًا من الساعة ١٤.٠٠ لغاية الساعة ١٧.٠٠ في قاعة السيدة خديجة الكبرى(ع) - جبل محسن.
- للنساء اعتبارًا من الساعة ١٠.٠٠ لغاية الساعة ١٢.٠٠ ومن الساعة ١٤.٠٠ لغاية الساعة ١٧.٠٠ في قاعة الإمام علي بن موسى الرضا(ع) - جبل محسن.
