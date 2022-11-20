Published by lebarmy16 on أحد, 11/20/2022 - 15:17

توفي السيد أنور ابراهيم موسى والد كل من العميد المتقاعد جورج موسى من ضباط الجيش اللبناني والعقيد الركن ميخائيل موسى قائد المركز العالي للرياضة العسكرية.
يقام المأتم بتاريخ 20 / 11 / 2022 الساعة 15.00 في كنيسة مار الياس – النهرية – عكار.
تقبل التعازي بتاريخ 20 / 11 / 2022 قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 18.00  وبتاريخ 21 / 11 / 2022 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة  18.00في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 23 / 11 / 2022 إبتداءً من الساعة 13.00 ولغاية الساعة 18.00 في كاتدرائية مار جرجس للروم الأرثوذكس – جديدة المتن، أو عبر الإتصال على الأرقام التالية:
العميد المتقاعد جورج موسى: 022488 / 70.
العقيد الركن ميخائيل موسى: 718580 /03.

 

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Date: 
الأحد, نوفمبر 20, 2022