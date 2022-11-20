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Published by lebarmy16 on أحد, 11/20/2022 - 15:17
توفي السيد أنور ابراهيم موسى والد كل من العميد المتقاعد جورج موسى من ضباط الجيش اللبناني والعقيد الركن ميخائيل موسى قائد المركز العالي للرياضة العسكرية.
توفي السيد أنور ابراهيم موسى والد كل من العميد المتقاعد جورج موسى من ضباط الجيش اللبناني والعقيد الركن ميخائيل موسى قائد المركز العالي للرياضة العسكرية.
يقام المأتم بتاريخ 20 / 11 / 2022 الساعة 15.00 في كنيسة مار الياس – النهرية – عكار.
تقبل التعازي بتاريخ 20 / 11 / 2022 قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 18.00 وبتاريخ 21 / 11 / 2022 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 23 / 11 / 2022 إبتداءً من الساعة 13.00 ولغاية الساعة 18.00 في كاتدرائية مار جرجس للروم الأرثوذكس – جديدة المتن، أو عبر الإتصال على الأرقام التالية:
العميد المتقاعد جورج موسى: 022488 / 70.
العقيد الركن ميخائيل موسى: 718580 /03.
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Date:
الأحد, نوفمبر 20, 2022