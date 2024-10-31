توفي السيد غالب شريف والد كل من العميد صبري شريف رئيس نادي الرتباء المركزي في منطقة البقاع والعميد الركن المتقاعد علي شريف (٨٦٠٠٦٣) من ضباط الجيش اللبناني والمؤهل الأول أمیر شریف من فرع مخابرات منطقة البقاع.

أقيم المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٣١.

تقبل التعازي عبر الاتصال على أحد الأرقام التالية:

العميد صبري شريف: ۷۰/۲۲۸٦٠١.

العميد الركن المتقاعد علي شريف: ۸۱/۲۸۸۱۲۸.

المؤهل الأول أمير شريف: ٧٩/١٤٣٤١٠.