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Published by lebarmy12 on جمعة, 04/11/2025 - 21:04
توفي السيد الياس عيسى الدرزي والد كل من المقدم الركن جوني الدرزي من لواء المشاة العاشر والرائد يوسف الدرزي من لواء المشاة الثاني.
يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٤/١٤ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة مار ضوميط - أميون، ويوارى الثرى في البلدة المذكورة.
تُقبل التعازي بتاريخ ٢٠٢٥/٤/١٤ قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۱:٠۰ لغاية الساعة ١٩:٠٠ وبتاريخ ٢٠٢٥/٤/١٥ ابتداءً من الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ في قاعة الكنيسة المذكورة، أو عبر الاتصال بالمقدم الركن جوني الدرزي على رقم الهاتف الخلوي: ۷۰/۷۱۱۷۱۰.
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Date:
الجمعة, أبريل 11, 2025