توفي السيد الياس عيسى الدرزي والد كل من المقدم الركن جوني الدرزي من لواء المشاة العاشر والرائد يوسف الدرزي من لواء المشاة الثاني.

يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٤/١٤ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة مار ضوميط - أميون، ويوارى الثرى في البلدة المذكورة.

تُقبل التعازي بتاريخ ٢٠٢٥/٤/١٤ قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۱:٠۰ لغاية الساعة ١٩:٠٠ وبتاريخ ٢٠٢٥/٤/١٥ ابتداءً من الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ في قاعة الكنيسة المذكورة، أو عبر الاتصال بالمقدم الركن جوني الدرزي على رقم الهاتف الخلوي: ۷۰/۷۱۱۷۱۰.