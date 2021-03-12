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Published by lebarmy5 on جمعة, 12/03/2021 - 13:34
توفي السيد عصام والد كل من: النقيب الشهيد الياس الخوري والملازم اول طوني الخوري من الطبابة العسكرية.
يقام المأتم بتاريخ 3 /12 /2021 الساعة 15,00 في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الملكيين الكاثوليك – جديدة الفاكهة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 4 /12 /2021 في صالون الكنيسة المذكورة اعلاه إعتباراً من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 17,00، أو عبر الاتصال بالملازم اول صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 353240 /71.
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Date:
الجمعة, ديسمبر 3, 2021