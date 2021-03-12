توفي السيد عصام والد كل من: النقيب الشهيد الياس الخوري والملازم اول طوني الخوري من الطبابة العسكرية.

يقام المأتم بتاريخ 3 /12 /2021 الساعة 15,00 في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الملكيين الكاثوليك – جديدة الفاكهة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 4 /12 /2021 في صالون الكنيسة المذكورة اعلاه إعتباراً من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 17,00، أو عبر الاتصال بالملازم اول صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 353240 /71.