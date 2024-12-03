توفي المختار جرجس حبيب نادر والد كل من النقيب حبيب نادر من منطقة الشمال والدكتورة ميشلين نادر (أستاذة اللغة الإنكليزية في الكلية الحربية) أرملة الملازم أول الشهيد نبيل سعد (960038) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 12 / 3 / 2024 الساعة 16,00 في كنيسة ميلاد السيدة – قرية تلعباس الغربي – عكار.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ، وبتاريخ 13 / 3 / 2024 إبتداءً من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 13,00 ومن الساعة 15,00 ولغاية الساعة 18,00 في قاعة الكنيسة المذكورة أعلاه ، وبتاريخ 14 / 3 / 2024 إبتداءً من الساعة 14,00 ولغاية الساعة 18,00 في قاعة كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس – جديدة المتن ، أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف : خليوي : 881773 / 70 .