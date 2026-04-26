توفي يوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢٦ العميد المتقاعد بسام عبدالله (٨٦۰۲۹٦) من ضباط الجيش اللبناني والد كل من النقيب ديب عبدالله من القوات الجوية والملازم الأول البحري عصام عبدالله من القوات البحرية.

يُنقل الجثمان يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢٧ الساعة ۱۲.۰۰ من الجمعية الاجتماعية - شحيم - الشوف (قرب النادي الثقافي) إلى مسجد محي الدين بدر - شحيم، حيث يُقام المأتم بالتاريخ ذاته عقب صلاة الظهر ويوارى الثرى في جبانة جبل سويد.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويومي الثلاثاء والأربعاء بتاريخي ۲۸ و۲۰۲٦/٤/۲۹ ابتداءً من الساعة ۱۲.۰۰ ولغاية الساعة ١٨.٠٠ في خلية مسجد أبي بكر الصديق - شحيم، ويوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٣٠ ابتداءً من الساعة ١٧.٠٠ ولغاية الساعة ١٩.٠٠ في قاعة مسجد الرحمن - الضم والفرز - طرابلس، أو عبر الاتصال على الرقمين الآتيين:

-النقيب ديب عبدالله: ٧١/٦٩٩٦٠٩

-الملازم الأول البحري عصام عبدالله: ۰۳/۰۲۳۰۰۷