توفي المؤهل الأول المتقاعد فوزي بو كروم والد كل من النقيب شادي بو كروم من مديرية المخابرات والملازم المتقاعد نبيل بو كروم (٨٥٠١٠٧) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/١/٢٥ الساعة ۱۳:۰۰ في بلدته مزرعة الشوف.

تقبل التعازي بعد الدفن لغاية الساعة ۱۸:۰۰ وبتاريخ ۲۰۲٥/١/٢٦ ابتداءً من الساعة ١٠:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في دار آل بو كروم - مزرعة الشوف، أو عبر الاتصال بالنقيب شادي بو كروم على رقم الهاتف الخلوي: ٧٦/٧٦٦٤١١.