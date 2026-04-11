Published by lebarmy3 on سبت, 04/11/2026 - 19:58
توفي السيد ريمون بديع أرفول والد كل من النقيب غسان أرفول من الشرطة العسكرية والنقيب الصيدلي شادي أرفول من منطقة الشمال.
يُقام المأتم يوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٦/٤/١٢ الساعة ١٦.٠٠ في كنيسة السيدة الرعائية - مجدليا - زغرتا.
تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ وبعده لغاية الساعة ١٩.٠٠ ويوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٦/٤/١٣ ابتداءً من الساعة ١٥.٠٠ ولغاية الساعة ۱۹.۰۰ في قاعة الكنيسة المذكورة أو عبر الاتصال على الرقمي الآتيين:
-النقيب غسان أرفول: ۷٠/٠٢٣٢٤٧
-النقيب الصيدلي شادي أرفول: ۰۳/۷۱۷۳۸۸.
السبت, أبريل 11, 2026