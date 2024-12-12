وحدات الجيش تعمل على فتح ٣ طرقات مؤدية إلى بلدة الخيام – مرجعيون

الخميس, 12 كانون الأول 2024

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

تعمل وحدات من الجيش على فتح طرقات نبع إبل والشريقي وحي جبلي المؤدية إلى بلدة الخيام - مرجعيون من الجهة الشمالية، من خلال إزالة الردم والذخائر غير المنفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي، بالتنسيق مع اللجنة الخماسية لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار (Mechanism) وذلك ضمن خطة الانتشار في المنطقة.

تعيد قيادة الجيش تأكيد خطورة اقتراب المواطنين من المنطقة، وأهمية التزامهم بتعليمات الوحدات العسكرية إلى حين انتهاء الانتشار.