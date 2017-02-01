وزير الدفاع الوطني توجه بالتهنئة للبنانيين بحلول عيد الفطر المبارك

السبت, 24 حزيران 2017

توجه وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصرّاف بالتهنئة إلى اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً بحلول عيد الفطر المبارك آملاً أن يعيده الله على لبنان وقد إزداد منعة وقوة وأمناً بفضل إيمان اللبنانيين بوطنهم ووحدتهم والتفافهم حول جيشهم.

وقال الصرّاف: يمر العيد ولبنان يعيش وسط مناخ سياسي إيجابي بدأ بإقرار الإنتخابات وصدور وثيقة بعبدا بالتزامن مع هدوء وإستقرار أمني لافت رغم التطورات الحاصلة في المنطقة. والكل يعلم أن الإستقرار السياسي والإجتماعي لم يكن ليحصل لولا الإستقرار الأمني الذي يعود الفضل فيه إلى الجيش اللبناني الذي يسهر على حماية الحدود وتحصين الداخل ويقف بالمرصاد أمام كل من يحاول أن يعبث بأمننا وهدوء ساحتنا.

وأضاف، أن الدعم السياسي المطلق للجيش وللأجهزة الأمنية والتنسيق القائم بينها، والذي تعزز في الآونة الأخيرة، قد أثمر نتائج جيدة بعدما شكل شبكة أمام أثبتت فاعليتها من خلال عمليات إستباقية أدت إلى إحباط الكثير من مخططات التخريب والقاء القبض على خلايا إرهابية كانت تعد العدة لتفجير الوضع الأمني في مناطق مختلفة.

وأضاف الصرّاف، لا يسعنا سوى التأكيد على المزيد من التنسيق والعمل لتثبيت الأمن والإستقرار وحماية السلم الأهلي خصوصاً أن أعداء لبنان كثر وأخطرهم الإرهاب وإسرائيل وكلاهما يسعى لزعزعة أمننا وهز دعائم إستقرارنا متى سنحت الفرصة له، لذلك فإن الجيش، وبتوجيهات من قيادته، على جهوزية تامة لمواجهة أية محاولات للعبث بالأمن والإستقرار وقطع دابر أي فتنة أو مؤامرة تحضر للبنان.

وإذ نوه بالإجراءات الأمنية المتخذة لمواكبة العيد وبدء موسم الإصطياف، حيا الصرّاف كل جندي يمضي العيد بعيداً عن عائلته وبيته وخلف الدشم وفي الثكنات ليعيد البنانييون بأمن وأمان.