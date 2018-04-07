وزير الدفاع الوطني يستقبل وزير الدفاع الناروجي

الاثنين, 16 نيسان 2018

استقبل وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصرّاف في مكتبه في الوزارة وزير الدفاع الناروجي Frank Bakke Jensen في حضور السفيرة الناروجية لين ليند والوفد المرافق. وكان الوزير الناروجي قد وصل بعد الظهر إلى الوزارة حيث أقيم له استقبال رسمي، ووَضع إكليلاً من الزهر على نصب الشهداء.

وعُقد بعد ذلك اجتماع تمحور حول الأوضاع في لبنان والمنطقة، حيّا الصرّاف خلاله شهداء الكتيبة الناروجية الذين سقطوا في لبنان، ومنح الوزير الناروجي وسام الحرب كونه خدم سابقاً في قوات اليونيفل.

من جهته شكر الوزير الناروجي الوزير الصرّاف مثمناً علاقات الصداقة التاريخية التي تربط الشعبين، كما تم البحث في العلاقات الثنائية ومجالات التعاون بين البلدين.

وكان الصرّاف قد قدم التعازي، باسم فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بشهداء الطائرة العسكرية الجزائرية في سفارة الجمهورية الجزائرية.