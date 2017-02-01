وزير الدفاع الوطني يهنّىء اللبنانيين لمناسبة الأعياد المجيدة

الثلاثاء, 25 كانون الأول 2018

لمناسبة عيدَي الميلاد ورأس السنة الميلادية، أعرب وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصراف عن أمله في أن يحمل عيد ميلاد السيد المسيح، الذي جاء ليخلص العالم، الخير والبركة والازدهار والاستقرار للبنان واللبنانيين.

وشدد، أمام زواره في دارته في كرم عصفور، على "أهمية المحبة والتواضع والفرح والأمل في الحياة". وقال: "لا بد لنا من أن ننوه بالتضحيات والجهود التي يقوم بها جنود الجيش اللبناني في الداخل وعلى الحدود، للمحافظة على الأمن والأمان خلال فترة الأعياد وكلّ يوم". وأضاف: "يوم الميلاد، هو يوم ولادة المخلص، وبزوغ عهدٍ جديدٍ نواته المحبة، وعلينا كلبنانيين أن ننظر بعيون ملؤها الأمل إلى المستقبل، والثقة بفخامة الرئيس الجنرال ميشال عون، وبرؤيته للمستقبل الذي سيكون مزدهراً بإرادتكم وإرادة المحبين والحريصين على الوطن ووحدته ونهضته". وختم قائلا: "فرح الميلاد في قلوبنا، رجاء لقيامة لبنان قويّ ، لبنان حلم سيتحقق بجهودنا وجهودكم".