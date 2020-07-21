وصول حاملة الطوافات "PHA Tonnerre" إلى مرفأ بيروت

الجمعة, 14 آب 2020

وصلت إلى مرفأ بيروت حاملة الطوافات الفرنسية "PHA Tonnerre" وعلى متنها وحدة من فوج الهندسة في الجيش الفرنسي مصطحبة معها الآليات الهندسية والعتاد اللازم للمشاركة في عملية رفع الأنقاض وإزالة الركام من مرفأ بيروت.

حاملة الطوافات المذكورة محمّلة أيضاً بمواد طبية وغذائية ومواد بناء وآليتين مخصصتين كهبة للدفاع المدني، وذلك من ضمن المساعدات التي ترسلها الدول الشقيقة والصديقة إلى لبنان بعد الانفجار الكارثي الذي وقع في المرفأ.