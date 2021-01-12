وصول مواد غذائية مقدّمة من المملكة المغربية للجيش اللبناني

السبت, 17 نيسان 2021

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:

وصلت صباح اليوم إلى مطار رفيق الحريري الدولي طائرتان محمّلتان بـ 22 طناً من المواد الغذائية المقدّمة كهبة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الجيش اللبناني، وذلك من ضمن ثماني طائرات سوف تصل تباعاً خلال الأيام المقبلة، تنقل ما مجموعه 90 طناً.

وقد أعرب ممثّل قائد الجيش العماد جوزاف عون خلال استقبال الهبة الملكية عن الشكر الجزيل لجلالة الملك محمد السادس على مبادرته القيّمة متمنياً السلام والطمأنينة للشعب المغربي الشقيق، وللمملكة المغربية دوام الازدهار والتقدّم.