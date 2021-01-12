وصول مواد غذائية مقدّمة من المملكة المغربية للمؤسسة العسكرية والشعب اللبناني

الثلاثاء, 20 نيسان 2021

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:

وصلت صباح اليوم إلى مطار رفيق الحريري الدولي طائرتان محمّلتان بمواد غذائية مقدّمة كهبة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المؤسسة العسكرية والشعب اللبناني، بحضور سفير المملكة المغربية في لبنان السيد محمد أكرين وممثل قائد الجيش العماد جوزاف عون، علماً أن هذه هي الدفعة الأخيرة من ضمن ثماني طائرات وصلت ست منها في الأيام الماضية، لتنقل ما مجموعه 90 طناً من المواد الغذائية.