وصول مواد غذائية مقدّمة من دولة قطر للجيش اللبناني

الخميس, 08 تموز 2021

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

وصلت صباح اليوم إلى مطار رفيق الحريري الدولي طائرتان محمّلتان بـ 70 طناً من المواد الغذائية المقدّمة كهبة من سمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى الجيش اللبناني.

وأعرب ممثّل قائد الجيش العماد جوزاف عون خلال استقبال الهبة بحضور وفد من سفارة قطر في لبنان عن الشكر الجزيل لأمير قطر على مبادرته القيّمة متمنياً السلام والطمأنينة للشعب القطري الشقيق، ولدولة قطر دوام الازدهار والتقدّم.