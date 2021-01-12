وصول مواد غذائية مقدّمة من دولة قطر للجيش اللبناني

الأحد, 01 آب 2021

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

وصلت صباح اليوم إلى مطار رفيق الحريري الدولي طائرة محمّلة بـ 70 طناً من المواد الغذائية المقدّمة هبة من سمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى الجيش اللبناني.

وتسلم الهبة ممثّل قائد الجيش العماد جوزاف عون ووفد من سفارة دولة قطر، وأعرب ممثل قائد الجيش عن الشكر الجزيل لسمو أمير دولة قطر على مبادرته القيّمة متمنياً السلام والطمأنينة للشعب القطري الشقيق، ولدولة قطر دوام الازدهار والتقدّم.