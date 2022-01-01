وضع أكاليل من الزهر على أضرحة قادة الجيش السابقين المتوفين بمناسبة عيد الجيش

الجمعة, 29 تموز 2022

بمناسبة عيد الجيش، قامت وفود عسكرية بتاريخ 29 / 7 / 2022 بوضع أكاليل من الزهر باسم العماد قائد الجيش على أضرحة قادة الجيش السابقين المتوفين، وهم: الرئيس اللواء فؤاد شهاب في بلدة غزير، اللواء عادل شهاب في محلة رأس النبع، العماد إميل البستاني في بلدة حارة صخر، العماد جان نجيم في بلدة كفرتيه، العماد اسكندر غانم في بلدة صغبين، العماد حنا سعيد في بلدة القليعة – مرجعيون، العماد فكتور خوري في بلدة عمشيت، والعماد ابراهيم طنوس في بلدة القطلبة – القبيات.