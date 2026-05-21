Published by lebarmy5 on خميس, 05/21/2026 - 07:21

توفيت الحاجة زينب علوش والدة المقدم الإداري نفيسه رمضان من مديرية القضايا الإدارية والمالية.
يُقام المأتم يوم الخميس بتاريخ ۲۰٢٦/٥/٢١ بعد صلاة الظهر في جبانة بلدة برجا - الشوف حيث توارى الثرى.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويومي الجمعة والسبت بتاريخي ۲۲ و۲۰۲٦/٥/۲۳ ابتداءً من الساعة ١١.٠٠ ولغاية الساعة ١٩.٠٠ في قاعة مسجد النبي يوسف - برجا.

