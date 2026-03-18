توفيت السيدة غادة صعب شقيقة العقيد كرم صعب من منطقة جبل لبنان وابنة الملازم الأول المتقاعد غالب صعب (۸۳۰۳۸۱) من ضباط الجيش اللبناني.

أُقيم المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٦/٣/١٧ في جبانة بلدة شبعا - حاصبيا.

تُقبل التعازي عبر الاتصال بالعقيد كرم صعب على رقم الهاتف: ٠٣/٨٩٧٧١٩.