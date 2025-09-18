- En
توفي السيد أحمد حسن والد زوجة العميد الركن احمد مختار اللبابيدي من مديرية التوجيه.
يقام المأتم يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٥/٩/١٨ الساعة ١٥,٠٠ في حسينية بلدة حارة الفيكاني - البقاع.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويومي الجمعة والسبت بتاريخي ۱۹ و ۲۰۲۵/۹/۲۰ إعتبارًا من الساعة ١٠,٠٠ لغاية الساعة ۱۸,۰۰ في منزل الفقيد الكائن في حارة الفيكاني - طريق الزفاته - البقاع أو عبر الإتصال بالعميد الركن احمد مختار اللبابيدي على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٨٥٩٣٤٥.
