اثنين, 12/29/2025
توفي السيد جوزف كريم شقيق العميد الركن المتقاعد أنطوان كريم (٧٤۰۰۱۲) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲٥/۱۲/۳۰ الساعة ١٥.٠٠ في كنيسة سيدة الحبشية - غزير.
تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ وبعده لغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه ويوم الجمعة بتاريخ ۲۰۲٦/۱/۲ ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون كنيسة سيدة لورد - فرن الشباك، أو عبر الاتصال بالعميد الركن المتقاعد أنطوان كريم على رقم الهاتف: ٠٣/٧١٦٨٢٩.

الاثنين, ديسمبر 29, 2025