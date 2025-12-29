توفي السيد جوزف كريم شقيق العميد الركن المتقاعد أنطوان كريم (٧٤۰۰۱۲) من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲٥/۱۲/۳۰ الساعة ١٥.٠٠ في كنيسة سيدة الحبشية - غزير.

تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ وبعده لغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه ويوم الجمعة بتاريخ ۲۰۲٦/۱/۲ ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون كنيسة سيدة لورد - فرن الشباك، أو عبر الاتصال بالعميد الركن المتقاعد أنطوان كريم على رقم الهاتف: ٠٣/٧١٦٨٢٩.