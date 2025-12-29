Published by lebarmy15 on اثنين, 12/29/2025 - 17:14

توفي السيد جوزف كريم شقيق العميد الركن المتقاعد أنطوان كريم (٧٤۰۰۱۲) من ضباط الجيش اللبناني.
 يُقام المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲٥/۱۲/۳۰ الساعة ١٥.٠٠ في كنيسة سيدة الحبشية - غزير.
تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ وبعده لغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه ويوم الجمعة بتاريخ ۲۰۲٦/۱/۲ ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون كنيسة سيدة لورد - فرن الشباك، أو عبر الاتصال بالعميد الركن المتقاعد أنطوان كريم على رقم الهاتف: ٠٣/٧١٦٨٢٩.

