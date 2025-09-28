توفي السيد ناظم شفيق مسعد والد زوجة العميد الركن عماد وهبه من أمانة الأركان.

يقام المأتم يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢٩ الساعة ١٥:٠٠ في كنيسة سيدة الإنتقال - صغبين.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده اعتبارًا من الساعة ١٠:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالة الكنيسة المذكورة أعلاه أو عبر الإتصال بالعميد الركن عماد وهبه على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٦٣٠٨٨٠.