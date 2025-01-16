- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy2 on خميس, 01/16/2025 - 22:10
تقبل التعازي بعد الدفن وبتاريخي ١٦ و۲۰۲٥/١/١٧ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في قاعة المرحوم محمد علي الخطيب - حصروت وبتاريخ ٢٠٢٥/١/١٨ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ١٧:۰۰ في قاعة البرغوت - مسجد الخاشقجي - قصقص أو عبر الاتصال على الأرقام التالية:
توفي بتاريخ ٢٠٢٥/١/١٥ المؤهل الأول المتقاعد أنور حسين والد العميد ربيع حسين من المديرية العامة للإدارة ووالد زوجة العميد فادي عبد العال من الشرطة العسكرية.
أُقيم المأتم بتاريخ ۲۰۲٥/١/١٥ بعد صلاة العصر في جامع بلدة حصروت - الشوف ووُوري في الثرى في مدافن العائلة.
تقبل التعازي بعد الدفن وبتاريخي ١٦ و۲۰۲٥/١/١٧ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في قاعة المرحوم محمد علي الخطيب - حصروت وبتاريخ ٢٠٢٥/١/١٨ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ١٧:۰۰ في قاعة البرغوت - مسجد الخاشقجي - قصقص أو عبر الاتصال على الأرقام التالية:
- العميد ربيع حسين: ٧٠/٠٤٥٤٥٧
- العميد فادي عبد العال: ۰۳/۸۹۷۱٥۰
Ar
Date:
الخميس, يناير 16, 2025