Published by lebarmy16 on خميس, 09/18/2025 - 12:01
توفيت المربية ندى العياش والدة زوجة النقيب بهاء يحي من مديرية التأليل.
أقيم المأتم يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٥/٩/١٨ الساعة ١١:٠٠ في المقر العام - عاليه.
تقبل التعازي بعد الدفن إعتبارًا من الساعة ١٧:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في المقر العام - عاليه ويوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/١٩ إعتبارًا من الساعة ١٧:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في قاعة قبرشمون العامة وباقي أيام الأسبوع في منزل الفقيدة الكائن قرب مستشفى قبرشمون.
Date:
الخميس, سبتمبر 18, 2025