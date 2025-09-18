توفيت المربية ندى العياش والدة زوجة النقيب بهاء يحي من مديرية التأليل.

أقيم المأتم يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٥/٩/١٨ الساعة ١١:٠٠ في المقر العام - عاليه.

تقبل التعازي بعد الدفن إعتبارًا من الساعة ١٧:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في المقر العام - عاليه ويوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/١٩ إعتبارًا من الساعة ١٧:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في قاعة قبرشمون العامة وباقي أيام الأسبوع في منزل الفقيدة الكائن قرب مستشفى قبرشمون.