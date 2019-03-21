وفد من قيادة الجيش اللبناني يهنىء الجيش العربي السوري الشقيق

إعداد: نينا عقل خليل

بمناسبة ذكرى ثورة الثامن من آذار

بمناسبة ذكرى ثورة الثامن من آذار, قدّم وفد من قيادة الجيش برئاسة العميد الركن فارس صوفيا نائب رئيس الاركان للتخطيط, التهاني باسم قائد الجيش العماد ميشال سليمان لنائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع العماد اول مصطفى طلاس, ورئيس الاركان العماد حسن توركماني, وقائد القوات العربية السورية العاملة في لبنان العماد ابراهيم صافي, ورئيس فرع الأمن والاستطلاع اللواء غازي كنعان.