وقائع حفل مؤتمر التعاون العسكري ــــ المدني

الأربعاء, 25 نيسان 2018

أقيم قبل ظهر اليوم في الفندق العسكري المركزي - مونرو، حفل افتتاح مؤتمر "التعاون العسكري ــــ المدني"، الذي تنظمه مديرية التعاون العسكري ـــ المدني (CIMIC) في الجيش، برعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون وحضوره، ومشاركة السفيرة الأميركية السيدة Elizabeth Richardوسفير مملكة هولندا في لبنان السيد Jan Watmans، إلى جانب شخصيات رسمية ووطنية ودبلوماسية وعسكرية وفعاليات المؤتمر وحشد من المدعوين.

وقد ألقى مسير أعمال مديرية التعاون العسكري ـــ المدني العميد إيلي أبي راشد كلمة، أشار فيها الى الدعم الذي تقدمه المديرية إلى المجتمع المدني بجميع أطيافه، وإلى السلطات المحلية على اختلافها، مشدداً على أنّ الهدف النهائي هو تثبيت المواطن في أرضه، وغرس قيم التضحية والشرف والوفاء في جميع بقاع الوطن.

كما ألقى السفير الهولندي كلمةً شدّد فيها على أهميّة التعاون مع الجيش اللبناني، مشيراً إلى دور المديرية في تعزيز العلاقة بين الشعب اللبناني والمؤسّسة العسكرية.

من جهته، أكد قائد الجيش العماد جوزاف عون في كلمته أنّ التلاحم بين العمل العسكري والعمل الإنمائي لم يغب يوماً عن استراتيجيّة الجيش ونهج قيادته، مشيراً الى أن المضي في تطوير قدرات مديرية التعاون العسكري - المدني وتعزيزها وتوسيع نطاق عملها، بالتزامن مع تنفيذ المهمات الأمنية الحساسة عند الحدود وفي الداخل خلال هذه المرحلة الدقيقة، يعكس المكانة المميَّزة للبعد الإنمائيّ، كجزء من الإنماء الوطنيّ الشامل.

وفي الختام شكر قائد الجيش الأصدقاء الدوليين والمحليّين على المساهمة الفاعلة والمستمرة التي يتلقاها الجيش، والمبادرات المتتابعة في سبيل دعم الجهود الإنمائية، التي تعبر عن الثقة بدوره الضامن لسيادة الوطن وسلمه الأهلي، وتؤكد عُمق العلاقات بين لبنان والدول الصديقة الداعمة.