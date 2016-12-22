لبنان الحر

استقبل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب وفداً من عائلة الموسيقار الراحل ملحم بركات كما استقبل وفد لجنة تجار زحلة.

صوت لبنان

التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رئيس مجلس النواب نبيه بري في القصر الجمهوري.

radio orient

ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي الاجتماع الأول للجنة صياغة البيان الوزاري.

اذاعة النور

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينغ أن الصين ترحب بنتائج المفاوضات بشأن إيجاد حل للأزمة السورية التي جرت مؤخراً في موسكو.

صوت المدى

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان وعرض معه الاًوضاع العامة في البلاد.