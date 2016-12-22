"النهار" أفاد مسؤولون ومصادر أمنية أن الشرطة الألمانية تبحث عن طالب لجوء تونسي بعدما عثرت على وثيقة هوية أسفل مقعد سائق الشاحنة التي استخدمت في دهس حشد بسوق لعيد الميلاد الاثنين في برلين وقتلت 12 شخصاً.

"النهار" قال مكتب الادعاء الاتحادي في ألمانيا في بيان أنه رصد مكافأة مقدارها 100 ألف أورو لمن يدلي بمعلومات تفضي إلى القبض على المشتبه به باعتداء الدهس في برلين الذي عرفته بأنه أنيس عماري (44 سنة). وأضاف: قامة أنيس عماري 178 سنتيمتراً ووزنه نحو 75 كيلوغراماً وشعره أسود وعيناه بنيتان. إحذروا: فقد يكون عنيفاً ومسلحاً.

"الأنوار" قال الجيش التركي أمس أنه خاض أشرس المعارك في محيط مدينة الباب السورية التي يسيطر عليها داعش، مشيراً إلى مقتل 14 جندياً تركياً و138 مسلحاً من داعش وأنه مستمر بمحاصرة المدينة حتى دحر الإرهابيين منها.

"الأنوار" ذكرت مصادر إعلامية تركية أن مولود مرت الطنطاش قاتل السفير الروسي في أنقرة شارك في حراسة مقر السفارة الروسية في العاصمة التركية أثناء تظاهرات جرت أمام السفارة الأسبوع الماضي. وقالت السلطات التركية أنها عثرت على كتب عن "القاعدة" وغولن المعارض التركي المقيم في أميركا، في منزل قاتل السفير الروسي.

"الأنوار" سعت الولايات المتحدة أمس للتهوين من شأن غيابها عن محادثات بين روسيا وإيران وتركيا في موسكو بشأن الصراع السوري وقالت إن هذا ليس تجاهلاً لها ولا يعكس تقليص النفوذ الأميركي في الشرق الأوسط.

"الأنوار" شن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب هجوماً أمس الأول على الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون في تغريدة عبر موقع "تويتر" بعدما شكك زوج المرشحة الديموقراطية الخاسرة هيلاري كلينتون في ذكائه.

"الأنوار" قال متحدث باسم الشرطة الإندونيسية أمس أن شرطة مكافحة الإرهاب في البلاد قتلت ثلاثة مشتبه بهم في معركة بالأسلحة النارية عند منزل في جنوبي العاصمة جاكرتا حيث تم العثور على قنبلة.

"الأنوار" قالت لجنة الأمن الوطني في قازاخستان أمس أنها اعتقلت 16 شخصاً يشتبه في انتمائهم لجماعة التكفير والهجرة المتشددة متهمة إياهم بالتحريض على الكراهية الدينية.