"الأنوار" انتقدت المعارضة السورية أمس إعلان موسكو الذي صدر عن اجتماع وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران أمس الأول. وأكدت أنها ترفض تقرير مصير السوريين دون حضور المعنيين بأمرهم.

"الأنوار" استؤنفت أمس عمليات إجلاء المدنيين والمقاتلين من شرق حلب بعد توقف لمدة 24 ساعة.

"الأنوار" قال "المرصد السوري" أن الجيش السوري أصبح يسيطر على حلب بعد إجلاء آخر دفعة من المسلحين من المدينة. وإن موقعاً فقيراً فقط على الأطراف الغربية للمدينة لا يزال في أيدي قوات المعارضة.

"الأنوار" تعهد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني برد قوي على الأحداث الدموية الأخيرة في محافظة الكرك، مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود للتصدي لمن يعبث بأمن الوطن.

"الأنوار" قال قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري أن خطة معركة الموصل ستشهد تغييراً في الأيام المقبلة أبرز ملامحه بدء عمليات جديدة في الجزء الغربي من المدينة.

"الأنوار" ارتفع تعداد النازحين من نينوى والحويجة إلى 125 ألف عراقي منذ بدء عمليات تحرير الموصل مركز محافظة نينوى شمال العراق.

"الأنوار" قالت وزارة النفط العراقيّة أمس أنّها تمكّنت من إخماد النيران في أحد آبار النفط المشتعلة بحقل القيارة النفطي جنوب مدينة الموصل، وذلك بعد نحو شهر واحد من مطالبة العراق دولاً وشركات عدّة بالمساعدة في إخماد حرائق آبار نفطيّة أضرمها تنظيم "داعش" قبيل انسحابه منها.

"الأنوار" قالت جماعة إيرانية كردية معارضة أن إيران مسؤولة عن هجوم أودى بحياة خمسة من مقاتليها وشرطي عراقي كردي في شمال العراق.

"الأنوار" تعهد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج خلال زيارته مدينة غات بالعمل على توفير كافة الخدمات للمواطنين في مختلف ربوع ليبيا خلال الفترة القادمة والوصول إلى تنمية مكانية لكل الليبيين.

"الأنوار" هاجم مسلحون من تنظيم "داعش" القرية السكنية الخاصة بموظفي منظومة إدارة النهر الصناعي بمنطقة "الشويرف" جنوب وسط مدينة سبها الليبية. وقد أحبط جيش اللواء حفتر الهجوم.

"الأنوار" أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله وزير خارجية العراق ابراهيم الجعفري بحضور وزير خارجية مصر سامح شكري، دعم سيادة الدولة العراقية على كامل ترابها الوطني واستعادة الأمن والاستقرار في العراق.

"الأنوار" ذكر نائب رئيس الحكومة اليمنية وزير الخارجية عبد الملك المخلافي أن حكومته مستعدة للمشاركة في اجتماع "لجنة التهدئة والتواصل الذي دعا المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى عقده بالأردن".

"النهار" أصدر القضاء التونسي أمس مذكرات توقيف بحق ثلاثة تونسيين بينهم صحافية يشتبه في علاقتهم باغتيال مهندس الطيران التونسي محمد الزواري والذي نسبته حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى جهاز الاستخبارات الإسرائيلية الموساد.

"الحياة" كثّفت مقاتلات التحالف العربي أمس غاراتها على مواقع جماعة الحوثيين والقوّات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح شرق صنعاء وفي محافظات الحديدة وصعدة وحجّة، في وقت صدّت "المقاومة الشعبيّة" هجمات في محافظة البيضاء.