لبنان الحر

استقبل رئيس الحكومة السابق تمام سلام سفير المجر في لبنان لاسلو فارادي، وجرى عرض للأوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة.

صوت لبنان

استقبل رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية في بنشعي، مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار على رأس وفد علمائي.

radio orient

استقبل رئيس الحكومة سعد الحريري في السراي الحكومي المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ.

اذاعة النور

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت أنّ فرنسا مستمرة بمساعدة لبنان في محاربته الإرهاب.

صوت المدى

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وزير خارجية فرنسا جان مارك أيرولت والوفد المرافق.