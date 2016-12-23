"النهار" أقامت روسيا أمس مراسم تكريم وطنية لسفيرها أندريه كارلوف "62 سنة" الذي اغتيل في تركيا في هجوم نسبته أنقرة إلى جماعة الداعية الإسلامي فتح الله غولن الذي نفى أي ضلوع له في الجريمة وشارك في الوداع الرئيس فلاديمير بوتين والقيادة السياسية الروسية.

"النهار" تحدث مسؤولون عن العثور على بصمات أصابع مهاجر تونسي داخل الشاحنة التي دهست المتسوقين في سوق لعيد الميلاد في برلين الاثنين الماضي في هجوم أسفر عن مقتل 12 شخصاً ويفترض المحققون أن المهاجر قاد الشاحنة.

"الأنوار" قال وزير الدفاع التركي فكري إشليق أمس الخميس إن عدد الجنود الأتراك الذين قتلوا في هجمات في الآونة الأخيرة لمسلحي تنظيم "داعش" قرب بلدة الباب في شمال سوريا ارتفع إلى 16، مضيفاً أن ثلاثة جنود آخرين أصيبوا بجروح خطيرة.

"الأنوار" قال مسؤول بإدارة الرئيس الأميركي المنتخب أن ترامب بحث إرساء قواعد العمل من أجل إحلال السلام في الشرق الأوسط خلال اتصال هاتفي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس.

"الأنوار" أكدت شركة "إيرباص" أمس أن اتفاقاً مع "إيران إير" للحصول على 100 طائرة في صفقة تشمل 46 طائرة طراز A 320 و16 طائرة من طراز XWBA 350.

"الأنوار" قالت منظمة إنسانية دولية معنية بحقوق الطفل أن 7 ملايين من الأطفال اليمنيين على الأقل لا يجدون ما يكفي من الغذاء.

"الأنوار" رشح الحزب الديمقراطي في رومانيا إمرأة يسارية تنتمي إلى الأقلية المسلمة الصغيرة في البلاد لتولي منصب رئيس الوزراء.

"الأنوار" فحصت الشرطة الأفغانية ومسؤولو الأمن ركام منزل عضو في البرلمان الأفغاني في كابول بعد هجوم شنه مسلحون من حركة طالبان أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل.

"الشرق" قال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت أمس الخميس أن بلاده ستعقد مؤتمر السلام الخاص بالشرق الأوسط في باريس بمشاركة نحو 70 دولة وستوجه الدعوة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعقد لقاء منفصل في النهاية وذلك في شباط المقبل.