لبنان الحر

أمل وزير الدولة أيمن شقير أن "تكون الإنجازات الممكنة على قدر الآمال المعقودة على الحكومة والعهد الجديد، الذي يحمل وزر التراخي الطويل في المرحلة السابقة من الفراغ".

صوت لبنان

تمنّى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، خلال كلمة له عقب الرسيتال الميلادي الذي أقيم في القصر الجمهوري، أن "تمر الأعياد بفرح على اللبنانيين وأن نعمّر لبنان في الأيام المقبلة"، معايداً جميع اللبنانيين بمناسبة الأعياد.

radio orient

رأى النائب هادي حبيش أن "قوانين الانتخابات هي نقطة خلافية بين القوى السياسية، إلا أنه لكل من القوى الحق بطرح القانون التي تريد وتجده مناسباً".

اذاعة النور

أكد وزير الاقتصاد رائد خوري أن "هناك أمور وإجراءات اقتصادية سنتخذها، سيشعر المواطن من خلالها أن هناك خارطة طريق وأن هناك أولويات تخلص بـ3 أشهر وبستة أشهر وفي سنتين".

صوت المدى

أوضح النائب آلان عون أن "القانون الانتخابي الأرثوذكسي الذي طرحه وزير الخارجية جبران باسيل، هو فكرة من ضمن عدة أفكار نحاول طرحها ومناقشتها مع القوى الأخرى".