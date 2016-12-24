"النهار" سمحت الولايات المتّحدة لمجلس الأمن أمس، بتبنّي قرار يندّد بالإستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بإعتباره إنتهاكاً فاضحاً" للقانون الدولي.

"النهار" يعتبر إمتناع الولايات المتّحدة عن التصويت على القرار الذي أيّده 14 من الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن الصفعة الكبرى من الولايات المتّحدة لحليفتها القديمة إسرائيل.

"النهار" غرّد الرئيس المنتخب دونالد ترامب عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تعليقاً على قرار مجلس الأمن بالنسبة للإستيطان الإسرائيلي فقال: "بالنسبة إلى الأمم المتّحدة، ستكون الأمور مختلفة بعد 20 كانون الثاني" في إشارة إلى موعد تسلّمه مهمّاته رسمياً.

"النهار" رحّب الأمين العام للأمم المتّحدة بان كي- مون بقرار مجلس الأمن من الإستيطان الإسرائيلي وحضّ زعماء إسرائيل والفلسطينيين على العمل لتهيئة أجواء إيجابيّة للعودة إلى مفاوضات جديّة.

"النهار" نقلت شبكة "أم أس أن بي سي" أمس أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب ردّاً على سؤال عن تغريدة عن الأسلحة النوويّة كتبها الخميس: "فليكن هناك سباق تسلّح". وأوضحت أنّ ترامب قال في مقابلة معها: "سنتفوّق عليهم في كلّ شيء وسنغلبهم جميعاً".

"الأنوار" كشفت الشرطة الأستراليّة أمس الجمعة أنّها أحبطت مخطّطاً لمهاجمة مواقع بارزة في مدينة ملبورن من خلال سلسلة تفجيرات في يوم عيد الميلاد واتّهمت 6 أستراليين من أصل لبناني.

"الأنوار" قتلت الشرطة الإيطاليّة باالرصاص رجلاً يعتقد أنّه مسؤول عن تنفيذ هجوم بشاحنة على سوق لعيد الميلاد في برلين هذا الأسبوع بعد أن صوّب مسدّساً نحو الشرطة خلال تفتيش روتيني في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة.

الأنوار" أجبر خاطفان مسلّحان بقنبلة ومسدّسين طائرة ليبيّة تابعة لشركة الخطوط الجويّة الأفريقيّة على الهبوط في مطار مالطا أمس الجمعة ثم أفرج عن جميع الرهائن واستسلما بعد أن أعلنا ولاءهما لمعمّر القذافي.