"الأنوار" قال المرصد السوري أن الضربات الجوية استؤنفت على مناطق خاضعة للمعارضة المسلحة في ريف حلب أمس الأول منذ انتهاء عملية لإجلاء المسلحين والمدنيين.

"الأنوار" قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس أن العملية التركية لانتزاع السيطرة على مدينة الباب بشمال سوريا اقتربت من نهايتها.

"الأنوار" في فيديو وحشي جديد أحرق عناصر تنظيم داعش جنديين تركيين أسرهما في حلب... وبدا الجنديان التركيان حافيين في منطقة صحراوية ومقيدين بسلاسل موصولة بمادة قابلة للاحتراق.

"النهار" مشط الجيش السوري أمس الأحياء الشرقية الأخيرة التي كانت خاضعة لسيطرة الفصائل المعارضة في حلب غداة إعلانه استعادة المدينة كاملة.

"النهار" وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيطرة الجيش السوري على حلب بأنها خطوة مهمة جداً فيما أعلنت موسكو عن نشر كتيبة من الشرطة العسكرية الروسية في المدينة السورية.

"النهار" قال الرئيس الروسي بوتين في اتصال هاتفي مع الرئيس السوري بشار الأسد لتهنئته بـ"تحرير" مدينة حلب إن هدف روسيا بات التركيز على مساعي السلام. وأكد الأسد خلال الاتصال أن الانتصارات في حلب فتحت باب العمل السياسي في سوريا.

"الأنوار" اتخذت القوات العراقية إجراءات وقائية جديدة تحسباً لهجمات محتملة قد يشنها تنظيم داعش على مقراتها في الجانب الشرقي للموصل في حين كشف مصدر أمني مسؤول عن تفخيخ الشريط الحدودي بين سوريا والعراق.

"الأنوار" اشتدت المعارك على الحدود السعودية – اليمنية أمس وأعلنت القوات الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي التقدم في شرق صنعاء وبمدينة تعز.

"الأنوار" قال المركز الإعلامي لعملية "البنيان المرصوص" أن عمليات تمشيط واسعة تقوم بها سرايا من قوات الوفاق المشاركة في العملية للمناطق الواقعة جنوب سرت بدعم من سلاح الجو.

"الأنوار" أخفق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في تبني مشروع قرار أعدته الولايات المتحدة لفرض حظر سلاح وعقوبات أخرى على جنوب السودان.