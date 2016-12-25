لبنان الحر

كشفت صحيفة "زمان" التركية، أنّه "تبيّن من التحقيقات الأوليّة أن قاتِل السفير الروسي أندريه كارلوف، قاتل عام 2015 في حلب مع "جبهة النصرة" وكان من المقاتلين الشرسين، وذهب إلى هناك بعلم القيادة التركية وساهم مع مقاتلي "النصرة" في احتلال الأبنية ومقاتلة الجيش السوري.

صوت لبنان

دعا الرئيس نبيه بري إلى عقد جلسة عامّة لمناقشة البيان الوزاري الثلاثاء والأربعاء والخميس الأسبوع المقبل.

radio orient

شعبة المعلومات حرّرت أمس المخطوف جميل إده، وقد استقبله المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص ورئيس الشعبة العميد عماد عثمان.

اذاعة النور

عناصر مديريّة أمن الدولة اللبنانيّة توقف إمرأة سوريّة في منطقة بعلبك للاشتباه بانتماءها إلى تنظيم "داعش".

صوت المدى

رحّبت وزارة الخارجيّة والمغتربين بصدور قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي ينصّ على الوقف الفوري للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينيّة المحتلة، ورأت فيه تثبيتاً للحق وانتصاراً لسيادة القانون الدولي بعد تعثّر دام سنوات، دأبت إسرائيل خلالها على الضرب بعرض الحائط كافّة قرارات الشرعيّة الدوليّة.