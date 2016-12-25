"الحياة" أصيب 13 شخصاً بجروح طفيفة في إنفجار مساء أمس، قرب كنيسة كاثوليكيّة في جنوب الفيليبين، تزامن مع وصول المصلّين لإحياء قدّاس عيد الميلاد، وفق ما أعلنت السلطات المحليّة. واستهدف الانفجار سيّارة شرطة متوقّفة بجانب الكنيسة في ميدساياب في جزيرة مينداناو على بعد حوالى 900 كيلومتر جنوب العاصمة مانيلا.

"الحياة" تقرّر تعليق المحادثات الهادفة إلى حل الأزمة السياسيّة الخطيرة في جمهوريّة الكونغو يوم أمس إلى ما بعد عطلة أعياد الميلاد، بعد 44 ساعة من المفاوضات التي لم تثمر عن نتيجة في شأن رفض الرئيس جوزيف كابيلا التخلّي عن السلطة.

"الحياة" فجّرت إمرأة على صلة بالمتطرفين في بنغلادش، سترتها الناسفة خلال حملة للشرطة يوم أمس في داكا، فأصيب طفل كانت تحمله بجروح وقتل عنصر متطرّف آخر.

"الحياة" أعلن الرئيس النيجيري محمد بخاري يوم أمس، أنّ الجيش "سحق" جماعة "بوكو حرام" في غابة سامبيسا، أحد آخر معاقل الحركة المتطرّفة شمال شرقي البلاد. وينفذ الجيش منذ أشهر حملات عدة في هذه الغابة التي تبلغ مساحتها 1300 كيلومتر مربع في ولاية بورنو، والتي لجأ إليها مقاتلو الجماعة المتطرّفة بعد هزائم عسكريّة.

"المستقبل" تبادل الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب تصريحات مثيرة للجدل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الأسلحة النوويّة، ما وضع تعهّدات الرئيس الجمهوري القادم بتحسين العلاقات مع روسيا محل اختبار.

"المستقبل" شنّ أقطاب التيار المتشدّد في إيران هجوماً حاداً على الرئيس حسن روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف، بسبب نتائج الاتّفاق النووي التي اعتبروها خسارة كبيرة لبلادهم مقابل تقديم تنازلات كبيرة للغرب، خاصة بعد تمديد العقوبات الأميركيّة مدّة 10 سنوات ضد طهران.

"الديار" صدّق الرئيس الأميركي باراك أوباما على مشروع قانون السياسة الدفاعية السنويّة بقيمة 618.7 مليار دولار، تخصص منها 3.4 مليار "لردع روسيا". وتشكّل النفقات الدفاعية أحد أكبر البنود في مشروع الميزانيّة العامة الذي قدمه أوباما إلى الكونغرس، للتصديق في أوائل شباط الماضي وتبلغ قيمته الإجمالية حوالي 4.1 تريليون دولار.

"الديار" قال مسؤول في كوريا الجنوبية إنّ المدعي الخاص بالتحقيق في فضيحة الفساد المتعلّقة بالرئيسة باك جون هاي، استدعى أمس صديقة لها تدور حولها القضيّة لاستجوابها بشأن اتهامات من بينها الرشوة والاختلاس.

"الديار" أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو لو رو، أنّه سيتمّ نشر أكثر من 91 ألف عنصر من الشرطة في أنحاء البلاد لتأمين احتفالات عيدي الميلاد ورأس السنة.

"الديار" تمكّنت قوات الأمن في جمهوريّة داغشتان جنوب روسيا من القضاء على مسلّحين متشدّدين اثنين، أحدهما زعيم جماعة إجرامية تنشط في المنطقة.

"الديار" دعت رئيسة الوزراء البريطانيّة تيريزا ماي البريطانيين إلى الوحدة في العام 2017، بعد عام من الانقسامات القويّة التي أفرزها الاستفتاء على خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

"المستقبل" اتّهم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أطرافاً لم يسمها، بأنّها تسعى لإقامة دولة جديدة شمالي سوريا، مشدّداً على أنّ بلاده لن تسمح بإقامة تلك الدولة على الإطلاق، وذلك في إشارة منه إلى الأكراد الذين تعتبر أنقرة بعض التنظيمات التي ينضوون تحتها منظمات إرهابيّة، ولا سيّما التي لها ارتباط بحزب العمّال الكردستاني.