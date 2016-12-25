"الحياة" قالت وزارة الخارجيّة المصريّة يوم أمس، أنّه تمّ الإفراج عن 49 صيّاداً مصرياً بعد احتجازهم في صنعاء لأكثر من أسبوعين. وقال الناطق باسم الوزارة أحمد أبو زيد في بيان، إنّ جهوداً مكثّفة بذلها السفير المصري يوسف الشرقاوي الذي يمارس مهام عمله من الرياض أسهمت في إطلاق سراحهم.

"الحياة" أعلنت وزارة الداخليّة التونسيّة يوم أمس، توقيف عناصر خليّة متطرّفة مرتبطة بأنيس العامري المشتبه به الرئيس في اعتداء برلين الذي قتلته الشرطة الإيطاليّة يوم أول من أمس، وأفادت الوزارة بأنّ من بين عناصر هذه الخليّة إبن شقيقة العامري، الذي اعترف بأنّ خاله كان "أمير" مجموعة متطرّفة تنشط في ألمانيا، وأنّه أرسل له أموالاً للالتحاق به هناك.

"المستقبل" دخل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتّحدة على خط تقديم الدعم العسكري البرّي والجوّي المباشر للقوّات العراقيّة، التي عاودت العمليّات العسكريّة في مدينة الموصل لتحريرها من "داعش".

"الديار" خرج أهالي في مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي بتظاهرات كبيرة يوم أمس، للمطالبة بخروج الفصائل المسلّحة من المدينة، ونزع السلاح ومنع كافّة مظاهر اللباس العسكري.

"الديار" قتل شخصان وأصيب العشرات بجروح في مدينة حلب يوم أمس، في انفجار مستودع ذخيرة وعبوات ناسفة من مخلّفات المجموعات الإرهابيّة.