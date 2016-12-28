الشرق الأوسط 21/12/2016

"غاز بروم" الروسية على وشك خسارة أسهمها في تركيا

ربما تخسر شركة "غاز بروم" المحتكرة لقطاع الغاز في روسيا أسهمها الكبيرة في تركيا، وتحديداً في مجموعة "أكفيل هولدينغ" "akfel holding" التركية الخاصة، وهي أكبر مستورد للغاز بين شركات القطاع الخاص في تركيا، وذلك نظرا لقرار السلطات التركية تأميم تلك المجموعة بموجب القانون الذي تم اعتماده بعد محاولة الانقلاب على الرئيس رجب طيب أردوغان، والذي يسمح للحكومة بوضع اليد على الشركات التي تمول أو يشتبه أنها تمول جماعة الداعية عبد الله غولن. وتملك "غاز بروم" 60 في المائة من أسهم شركة "أكفيل وغاز بروم بنك" التركية- الروسية المشتركة. فضلا عن ذلك تنوي الشركة الروسية شراء 50 في المائة من أسهم "أكفيل غاز"، وقد تم التوصيل لاتفاق بهذا الشأن منذ عام 2014، إلا أن الصفقة ما زالت عالقة بسبب عدم توفر الموافقات الحكومية التركية المطلوبة. وحسب بعض الحسابات، فإن دخل المجموعة التركية من صفقات الغاز الروسي يتراوح سنويا ما بين 400 إلى 500 مليون دولار أميركي.

24/12/2016

صناديق استثماريّة جديدة حول العالم تحقّق عائدات ماليّة واجتماعيّة

حاولت كل شركة كبرى تقريباً في وول ستريت، وكذلك كل محب بارز للأعمال الخيريّة، مؤخّراً، المشاركة فيما يطلق عليه، في أكثر الأحوال، استثماراً يستهدف تحقيق أرباح إلى جانب إحداث تأثير إجتماعي. الفكرة هي أن الغرض من هذا الإستثمار ليس مجرّد تحقيق عائدات ضخمة فحسب، بل يستهدف بشكل أكبر إحداث فرق كبير في مجال ما كان يتمّ النظر إليه باعتباره مجالاً غير قابل للإستثمار. على سبيل المثال، أنشأت مؤسّسة "غولدمان ساكس" سندات ذات تأثير اجتماعي الغرض منها الحد من معدّل عودة المجرمين المراهقين في إصلاحيّة "ريكرز أيلاند" في مدينة نيويورك إلى نشاطهم الإجرامي مرّة أخرى. وتعمل حالياً مجموعة من المسؤولين التنفيذيين، والمستثمرين رفيعي المستوى، على إنشاء صندوق ذي تأثير اجتماعي ربّما يكون الأكثر طموحاً. وقام ويليام ماكغلاشان، شريك في شركة "تي بي جي" للأسهم الخاصة بإنشاء الصندوق، الذي يطلق عليه إسم "رايز"، بتكلفة ملياري دولار. وتمّ الإستعانة بمدقّق مالي من الخارج لضمان نزاهة العمليّات. ولا ينظر المستثمرون المشاركون إلى الصندوق باعتباره عملاً خيرياً، حيث من المتوقّع أن تكون صناديق المعاشات، وصناديق الثروة السياديّة، من أكبر المستثمرين به. ومن المتوقّع أن يستثمر الصندوق الجديد نحو نصف المال الخاص به داخل البلد في مجالات مثل الرعاية الصحيّة، والتعليم، وتكنولوجيا الطاقة النظيفة، أما النصف الآخر فسيتمّ استثماره في الأسواق الناشئة في قطاعات مثل منح القروض الصغيرة، وغيرها من الخدمات الماليّة، إلى جانب الإسكان، والتعليم.

24/12/2016

السعوديّون على موعد مع أوّل موازنة تعقب إطلاق "رؤية 2030"

يترقّب السعوديّون اليوم الإعلان عن ميزانيّة عام 2016، وموازنة عام 2017، في أوّل ميزانيّة يتمّ الإعلان عنها عقب إطلاق "رؤية المملكة 2030"، وسط مؤشّرات إقتصاديّة تؤكّد أنّ العجز الفعلي خلال العام الحالي سيكون أقل من الحجم المقدّر في إعلان موازنة العام، وهو الإعلان الذي تمّ أواخر العام الماضي. يأتي ذلك في وقت تعدّ فيه المملكة من أكثر دول العام حراكاً على صعيد الشأن الإقتصادي. وقدّرت موازنة عام 2016 حجم العجز المتوقّع بنحو (86.9 مليار دولار)، إلاّ أنّ الإصلاحات الإقتصاديّة التي بدأت السعوديّة العمل عليها، من المنتظر أن تقود إلى خفض حجم العجز الفعلي في ميزانيّة عام 2016، على الرغم من أن متوسّطات أسعار النفط خلال العام الحالي سجّلت انخفاضاً ملحوظاً عمّا كانت عليه في عام 2015، حيث تتراوح الأسعار حول مستويات الـ 43 دولاراً للبرميل. وفي هذا الشأن، تعدّ الموازنة السعوديّة لعام 2017 حدثاً اقتصادياً بارزاً ومهمّاً بالنسبة لقطاع الأعمال، وللشركات، وللمستثمرين. وفي موازنة 2016، رصدت السعوديّة مصروفات تقدّر قيمتها بنحو 840 مليار ريال (224 مليار دولار)، فيما من المنتظر أن تكون المصروفات الفعليّة خلال هذا العام قريبة من الرقم المرصود، خصوصاً أنّ المملكة بدأت فعلياً في رفع كفاءة الإنفاق، بالإضافة إلى توجيه بوصلة هذا الإنفاق إلى المشروعات الأكثر أهميّة. وتعدّ السعوديّة واحدة من أكثر دول العالم إنفاقاً على مشاريع البنية التحتيّة، والتعليميّة، والصحيّة، بالإضافة إلى مشاريع الإسكان، وهي المشاريع التي من المتوقّع أن يمتدّ إنشاؤها على مدى 7 أعوام مقبلة، في خطوة من إقتصاديّة وماليّة كبيرة، تجعلها أكثر مرونة في تجاوز الأزمات، في وقت تعد فيه "رؤية المملكة 2030"، التي تتمثل في نقل الإقتصاد إلى مرحلة ما بعد النفط، وتحقيق مزيد من الإستقرار الإقتصادي بعيداً عن تقلّبات أسعار الطاقة.

الحياة 21/12/2016

2016 سنة مأزق أسعار النفط والاتفاق التاريخي بين المنتجين

عانت الصناعة النفطية خلال الفترة 2014-2016 واحدة من أصعب تجاربها المعاصرة، خصوصاً بسبب الصعود السريع للنفط الصخري ومستواه في ما يخص هذا النفط غير التقليدي الذي هيمن على الصناعة النفطية في الولايات المتحدة "أهم أكبر سوق نفطية عالمية". وتوصلت دول منظمة "أوبك"، بقيادة السعودية إلى قرار مفاده أن تقلص الإمدادات، هو أمر يجب أن تشارك فيه كل الدول المصدرة، وليس دول المنظمة فقط، بما معناه، خلافاً للتجارب السابقة، أن دول الخليج المنتجة الكبرى لن تتحمل وحدها مسؤولية خفض الإنتاج. ورفضت الدول غير الأعضاء، خصوصاً روسيا، المساهمة في خفض الإنتاج في 2014. وتدهورت الأسعار نحو 70 في المئة خلال سنتين من 100 إلى 30 دولاراً للبرميل. وحصلت تغيرات جذرية في صناعة النفط العالمية بسبب زيادة إنتاج النفوط غير التقليدية مثل "النفط الصخري ونفوط البحار العميقة جداً"، فبدلاً من أن تتجه كميات ضخمة من الصادرات النفطية إلى الولايات المتحدة، تغيرت الصور، فاصبحت الولايات المتحدة دولة مصدرة للنفط الخام في 2016، بعدما امتنعت عن تصدير النفط الخام منذ 1973، وشرعت واشنطن القوانين اللازمة للسماح بالتصدير. وحصل هذا التغيير أيضاً في صناعة الغاز، إذ اكتفت الولايات المتحدة بإمدادات الغاز المحلية بعد إنتاج الغاز الصخري، بل بدأت تصدر الغاز المسال إلى الدول الأوروبية للمرة الأولى في 2016 وتخطط لتصدير لاحقاً إلى الأسواق الآسيوية. وترك هذا التغير المهم اثره على تجارة الغاز العالمية، فتهددت المعادلات السعرية التقليدية المعمول بها منذ عقود والتي عملت لمصلحة المصدرين. وحذرت وكالة الطاقة الدولية من خطورة الأوضاع في حال استمرار تباطؤ عمليات التطوير، لأنه سيسبب نقصاً فادحاً في الإمدادات المستقبلية، الأمر الذي سيخل بميزان العرض والطلب بحلول 2020.

24/12/2016

"بريكزيت" ونهج ترامب وأزمة اللاجئين تهزّ الاتّحاد الأوروبي

برزت هذه السنة، إلى جانب الأزمة الماليّة والإقتصاديّة التي لا تزال دول الإتّحاد الأوروبي المتعثّرة تواجه تبعاتها منذ العام 2009، تحدّيات لم تكن في الحسبان قد تؤدّي إلى تفاقم الأوضاع بدلاً من حلحلتها في 2017 والسنوات اللاحقة. أهم هذه التحدّيات قرار بريطانيا الإنسحاب من الإتّحاد الأوروبي، وفوز المرشّح الجمهوري دونالد ترامب بكرسي الرئاسة الأميركيّة رافعاً شعار "الولايات المتّحدة أولاً"، ومهدّداً بالإبتعاد من أوروبا سياسيّاً واقتصاديّاً وعسكريّاً بهدف ابتزازها بدلاً من التعاون المتكافىء معها. وهناك أيضاً تحدّي معالجة أزمة اللاجئين المكلفة جداً في ألمانيا والنمسا والسويد بخاصّة، واستمرار تعثّر اليونان وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال مالياً من جهّة، وفي حال تصميم الرئيس الأميركي الجديد على عرقلة تدفّق الصادرات الصينيّة إلى بلده، ستكون الخسارة مشتركة، لأنّ بكين ستعامله بالمثل بالطبع. وفي هذه الحالة، تتخوّف دول أوروبا بالطبع من إغراق أسواقها بمزيد من الصادرات الصينيّة. أمّا في حال حسّن ترامب علاقات بلده مع روسيا بالفعل بعد ضم وزراء إلى حكومته ومع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيّاً، يصبح رفع العقوبات الإقتصاديّة الأميركيّة عن روسيا بعد تسلّمه سدّة الحكم قريباً أمراً متوقّعاً. ولن تزعج هذه الخطوة أوروبا، بل على العكس، وستقدّم بروكسيل على الأثر على القيام بالخطوة ذاتها.