لبنان الحر

رأى رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب "القوات اللبنانية" شارل جبور أن "الكلام الذي صدر عن رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" السيد ابراهيم أمين السيد من بكركي كلام إيجابي لا يمكن إلا التوقف عنده والترحيب به.

صوت لبنان

قال الوزير فرعون إنه بعد أسبوعين سنطرح على طاولة مجلس الوزارء اقتراحاً يحدد مهام وزارة التخطيط.

radio orient

أشار عضو كتلة "المستقبل" النائب عقاب صقر الى أن "اللقاء بين رئيس الحكومة سعد الحريري والأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله ممكن أن يتم غداً".

اذاعة النور

أكد رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك أن "انتخاب رئيس للجمهورية" في لبنان و"الحكومة التي شكلت" أدى إلى "الارتياح الذي طال الجميع"، مشدداً على الحوار في البلد.

صوت المدى

أعلن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، "أن مجلس الوزراء سيجتمع يوم الأربعاء المقبل، وستكون المراسيم التطبيقية لقطاع النفط على جدول أعماله".