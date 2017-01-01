لبنان الحر

امل المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم ان يكون العام الجديد 2017 اكثر امنا وامانا، لافتا الى ان خلية كسارة هي الاكثر خطورة وتم القضاء عليها.

صوت لبنان

زار رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري يرافقه الوزير نهاد المشنوق واللواء ابراهيم بصبوص، ثكنة الحلو في مار الياس ليل أمس، للوقوف على الإجراءات الأمنية المتّخذة.

radio orient

زار رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مقر وزارة الدفاع في اليرزة، حيث اطلع على الإجراءات الأمنية التي تتخذها قيادة الجيش للحفاظ على الأمن والسهر على راحة المواطنين، ليلة رأس السنة.

اذاعة النور

رأى المسؤول التنظيمي لحركة "امل" اقليم البقاع مصطفى الفوعاني أن العودة إلى قانون الستين هو في مثابة الانتحار، وان اي محاولة للعودة إلى الوراء هي ضربة لامال الشعب اللبناني".

صوت المدى

أكد عضو "تكتل التغيير والإصلاح" النائب ابراهيم كنعان أن "‏أمنيتي أن ننتقل من التفاهمات الى التفاهم الرؤيوي للدولة لاستكمال مسار الإنجازات المستحيلة للعهد القوي".