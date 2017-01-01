"الديار" قالت شركة كهرباء في ولاية فيرمونت الأميركية إن شفرة مرتبطة بعملية تسلل إلكتروني روسية واسعة النطاق أطلقت عليها إدارة الرئيس باراك أوباما اسم (جريزلي ستيب) رصدت في كمبيوتر شخصي له علاقة بالشركة لكنه ليس متصلا بالشبكة. وقالت إدارة برلينجتون للكهرباء في بيان "تصرفنا على الفور لعزل الكمبيوتر الشخصي وأبلغنا المسؤولين الاتحاديين بهذا الأمر."

"المستقبل" هل تستكمل واشنطن التي فرضت عقوبات على موسكو لاتهامها بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الاميركية هذه الإجراءات بهجوم معلوماتي؟ السؤال مطروح على الادارة الاميركية، لكن قراراً بالقيام بذلك سيكون خطوة غير مسبوقة ومحفوفة بالمخاطر. وتشمل الاجراءات التي اعلنها الرئيس الاميركي باراك اوباما قبل أقلّ من شهر على مغادرة البيت الابيض طرد 35 شخصاً اتهموا بأنهم عملاء استخبارات، وإغلاق مقرين في شمال شرق الولايات المتحدة اعتبرا قاعدتين يستخدمها هؤلاء العملاء.

"الحياة" حضّت رئيسة تايوان تساي إينغ وين بكين على الانخراط في حوار "هادئ وعقلاني" لترسيخ السلام، وتعهدت ألا تخضع بلادها لـ "أساليب الترهيب القديمة". في المقابل، أفادت معلومات بأن الجيش الصيني يناقش اتخاذ تدابير صارمة، لمنع تايوان من التحرّك نحو الاستقلال.